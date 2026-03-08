Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Stuttgart vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Stuttgart der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Stuttgart traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Stuttgart, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Stuttgart Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Stuttgart die meisten Stimmen (39,0 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Stuttgart zusammen auf 60,1 Prozent.

Wer Stuttgart bislang im Landtag vertritt

In der vergangenen Legislaturperiode saßen für die Stuttgarter Wahlkreise mehrere Abgeordnete im Landtag. Zuletzt waren dies:

im Wahlkreis Stuttgart I: Muhterem Aras (Grüne)

im Wahlkreis Stuttgart II: Winfried Hermann (Grüne) und Friedrich Haag (FDP)

im Wahlkreis Stuttgart III: Oliver Hildenbrand (Grüne) und Reinhard Löffler (CDU)

im Wahlkreis Stuttgart IV: Petra Olschowski (Grüne) und Katrin Steinhülb-Joos (SPD)

Wahlbeteiligung 2021 in Stuttgart

Die Wahlbeteiligung in Stuttgart lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 64,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Stuttgart ist in 4 Wahlkreise aufgeteilt, in denen unterschiedliche Direktkandidierende antreten.

Im Wahlkreis Stuttgart I treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Arthur Hammerschmidt für die AfD

Celine Hirschka für die Partei „Volt“

Claudia Schober für die FDP

Hanna Binder für die SPD

Jasper Pannen für die „Partei“

Mersedeh Ghazaei für die Linke

Moritz Riedacher für die Tierschutzpartei

Muhterem Aras für die Grünen

Teresa Schreiber für die CDU

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

