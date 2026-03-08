Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Stuttgart-Weilimdorf vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Stuttgart-Weilimdorf der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Stuttgart-Weilimdorf traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Stuttgart-Weilimdorf, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Stuttgart-Weilimdorf Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Stuttgart-Weilimdorf die meisten Stimmen (35,6 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Stuttgart-Weilimdorf zusammen auf 58,6 Prozent.

Wer Stuttgart-Weilimdorf bislang im Landtag vertritt

Stuttgart-Weilimdorf liegt im Wahlkreis Stuttgart III. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Oliver Hildenbrand für die Grünen

Reinhard Löffler für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 in Stuttgart-Weilimdorf

Die Wahlbeteiligung in Stuttgart-Weilimdorf lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 61,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Stuttgart-Weilimdorf gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Stuttgart III. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Stuttgart-Botnang - Stuttgart-Feuerbach - Stuttgart-Mühlhausen - Stuttgart-Münster - Stuttgart-Stammheim - Stuttgart-Weilimdorf - Stuttgart-Zuffenhausen.

Im Wahlkreis Stuttgart III treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andreas Mürter für die AfD

Chedly Seefeld-Sahraoui für das BSW

Christian Papentin für die Partei „Bündnis C“

Franz Xaver Lallinger für die „Partei“

Gabriele Heise für die FDP

Laura Streitbürger für die SPD

Oliver Hildenbrand für die Grünen

Shajeevan Thavakkumar für die CDU

Tillmann Bollow für die Partei „Volt“

Utz Mörbe für die Linke

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).