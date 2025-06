Über die Landesliste zog der Stuttgarter Linken-Politiker in den Bundestag ein, vergangene Woche wurde er zu einem von fünf stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Während es für ihn und seine Partei in Umfragen augenscheinlich blendend läuft, tobt intern ein Richtungsstreit bei der Linken. Wir haben mit Pantisano wenige Tage nach seiner Wahl zum Fraktionsvize in einem Videocall darüber gesprochen.