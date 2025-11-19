Deutschland fordert zusammen mit rund 80 Staaten auf der Weltklimakonferenz in Brasilien einen klaren Ausstiegsfahrplan aus der Nutzung von Öl, Gas und Kohle. Wer bremst und wer unterstützt? Und welche Rolle spielen Kanzler Friedrich Merz und sein Rhetorik-Fauxpas in Belém?

Deutschland will – mal wieder – die Welt retten. Oder genauer: die deutsche Delegation, bestehend aus Offiziellen der Bundesregierung und NGO-Vertretern, bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém.

Jene Metropole inmitten des brasilianischen Amazonas-Regenwald, dessen Bewohner der Bundeskanzler und oberste teutonische Bekämpfer des globalen Klimawandels, Friedrich Merz, jüngst desavouiert – also vor der gesamten Weltöffentlichkeit bloßgestellt – hat.

Aktivisten nehmen am 15. November an einem Klimaprotest während des COP30-Klimagipfels in Belem, Brasilien, teil. Foto: Andre Penner/AP/dpa

Merz' Brasilien-Aussage: Was hat der Kanzler gesagt?

Der hochgewachsene Sauerländer hatte am 7. November 2025 an einem Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs in Belém teilgenommen. In einer Rede einige Tage später hatte er dann wortwörtlich gesagt:

Weitermachen, so als wäre nichts geschehen: Merz empfängt am 19. November 2025 den Ministerpräsidenten des Königreichs Schweden, Ulf Kristersson, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt in Berlin. Foto: Imago/Christian Spicker

„Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt (gemeint ist Deutschland – d. Red.). Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allem von diesem Ort, an dem wir da waren (gemeint ist die brasilianische Amazonas-Metropole Belém, d. Red.), in der Nacht von Freitag (14.) auf Samstag (15. November, d. Red.) wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.“

Videoclips von der Äußerung kursieren bereits seit Tagen in den sozialen Medien. Ein Shitstorm ist die Folge, der sich gewaschen hat. Hier ein (nicht repräsentativer) Überblick:

Je größer die Probleme zuhause sind, desto derber wird auswärts ausgeteilt

Als ob zuhause nicht schon genug Probleme warteten, welche die amtierende schwarz-rote Bundesregierung nicht in den Griff zu bekommen scheint. Aber je größer die eigenen Probleme und je höher die Berge sind, die man für deren Lösung abtragen muss, umso mehr fokussiert man sich auf noch Unmöglicheres: wie etwa das Weltklima retten.

Aber man kann getrost sein: Weder auf der einen noch auf der anderen Dauerbaustelle wird nachhaltig und ergebnisorientiert gewerkelt. Und schon gar nicht mit einer gemeinsamen Anstrengung oder in einem einzigen radikalen Schritt. So wie einst Alexander der Große, der auf seinem Persienfeldzug den sagenumwobenen Gordischen Knoten mit einem einzigen Schwerthieb durchtrennt haben soll.

Steht auch wieder im internationalen Rampenlicht: Die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, spricht während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30. Foto: Fernando Llano/AP/dpa

Alexander und der Gordische Knoten

Zur Erinnerung: Der griechischen Sage nach sollen kunstvoll verknotete Seile am Streitwagen des phrygischen Königs Gordios befestigt gewesen sein. Sie verbanden die Deichsel des Wagens untrennbar mit dessen Zugjoch.

Der Sage nach prophezeite ein Orakel, dass derjenige die Herrschaft über Asien erringen werde, der den Gordischen Knoten lösen könne. Viele kluge und starke Männer versuchten sich an dieser schier unlösbaren Aufgabe, aber keinem gelang es - bis der jugendhafte und ungestüme König der Makedonen kam, sah und siegte.

Einst durchtrennte Alexander der Große mit einem einzigen Schwerthieb den Gordischen Knoten (Darstellung auf einem antikes Fresko in Pompeji). Foto: Imago/UIG

Die antiken Geschichtsschreiber Plutarch und Quintus Curtius Rufus beschreiben, dass im Frühjahr 333 v. Chr. Alexander Magnus auf seinem Zug in Richtung Persepolis diesen Knoten einfach mit seinem Schwert durchtrennt und damit seinen Siegeszug durch Asien eingeläutet habe.

Merz und Klingbeil: Das neue deutsch-alexandrinische Traum-Duo?

Werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und sein Vize, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), zum neuen deutsch-alexandrinischen Traum-Duo des 21. Jahrhunderts? Das zu erwarten wäre ebenso unhistorisch wie hybrid. Es scheint vielmehr, als ob beide Politiker die Seile, die Deutschlands Energie und Wagemut festzurren, noch stärker verknoten, damit es auch bloß keine Lösungen für dessen multipelexen Probleme geben kann.

Nichtsdestotrotz kämpft die Bundesrepublik auf der Weltklimakonferenz (mit einer Verve, die viele im Land bei der eigenen Regierung vermissen) zusammen mit Dutzenden anderer Staaten für einen Fahrplan zur Abkehr von Öl, Gas und Kohle. Vertreter eines breiten Bündnisses aus rund 80 Staaten sind dafür in Belém am Mittwoch (19. November) kurzfristig vor die Weltpresse getreten.

Gordischer Knoten und EU-Flagge: Werden Kanzler Friedrich Merz (CDU) und sein Vize, Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), zum deutsch-alexandrinischen Traum-Duo des 21. Jahrhunderts? Foto: Imago//Sascha Steinach

Gut gebrüllt, Herr Minister!

Bundesumweltminister Carsten Schneider erklärte in Belèm voller Inbrunst: Es gehe darum, sich von fossilen Energieträgern „zu befreien“. Der SPD-Politiker ergänzte: „Wir wollen, dass diese Konferenz die Abkehr von fossilen Brennstoffen auf gerechte und inklusive Weise gestaltet.“

Carsten Schneider, deutscher Minister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit, spricht am 17. November während einer Plenarsitzung auf dem COP30-Klimagipfel. Foto: Fernando Llano/AP/dpa

Weiter betonte Schneider, die meisten seiner „europäischen Freunde“ unterstützten den Vorstoß ebenfalls. Ausdrücklich appellierte er an die brasilianische COP30-Präsidentschaft, die Forderung in die Beschluss-Texte aufzunehmen.

Das zweiwöchige Mammuttreffen von rund 200 Staaten endet planmäßig am Freitagabend (20. November) um 22 Uhr (MEZ). Verlängerungen um Stunden oder gar Tage sind aber seit Jahren die Regel.

Auch Corra do Lago, Präsident der COP30, ist sichtlich indigniert angesichts der Merz-Äußerung. Foto: Andre Penner/AP/dpa

Abkehr von fossilen Energieträgern bereits beschlossen

Dass die Welt sich von den fossilen Energieträgern verabschieden soll, hatte die UN-Klimakonferenz im Öl- und Gasstaat Dubai bereits vor zwei Jahren beschlossen. Aber konkret mit Zwischenzielen und Fristen ist das nicht hinterlegt.

Das Thema eines Fahrplans hatte dann in Belém überraschend der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva aufgebracht. Unterstützung kam in den vergangenen Tagen unter anderem von Dänemark, Kolumbien, Großbritannien sowie Kenia. Zunächst waren die Forderungen der Gruppe im Detail nicht bekannt.

Europas oberste Klima-Kapitänin, Ursula von der Leyen, weiß, wohin die Reise der EU geht - in eine industrie- und CO2-freie Klima-Zukunft. Foto: Ansgar Haase/dpa

80 Staaten sitzen im Klima-Klipper

Es seien rund 80 Staaten mit dabei, heißt es aus Verhandlungskreisen. An Bordf des Klima-Klippers sind „CO2-Schwergewichte“ wie die Gruppe von 39 kleinen Inselstaaten (Aosis) sowie eine Gruppe von sieben lateinamerikanischen und karibischen Staaten (Ailac). Neben Kolumbien sind dies Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama und Peru.

Kenias Klima-Botschafter Ali Mohamed konstatierte: „Die Dringlichkeit der Klimakrise lässt keinen Aufschub zu. Die Wissenschaft ist eindeutig, und die Auswirkungen sind jeden Tag zu spüren.“

Die Staatschefs debattieren in Belém und die vom Klimawandel am meisten Betroffenen fungieren als Zaungäste für die Optik. Foto: Andre Penner/AP/dpa

„Klimasünder“ USA bleibt COP30 fern

Gegen den Plan wehren sich aber unter anderem reiche Golfstaaten wie Saudi-Arabien, die mit Öl und Gas weiterhin viele Hundert Milliarden Dollar verdienen, sowie andere, nicht ganz unbedeutende „Klimasünder“ auf diesem (noch) schönen Planeten wie China, Russland oder die USA.

Die Vereinigten Staaten nehmen an der aktuellen UN-Klimakonferenz in Belém nicht teil. Dies ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass die größte Industrienation der Welt keine offizielle Delegation entsendet. Berichten zufolge ist dies Teil der Klimaschutzpolitik der aktuellen Regierung unter Präsident Donald Trump.

Von Belém nach Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (re.) und der französische Präsident Emmanuel Macron (Mi.) posieren sichtlich amüsiert und zufrieden am 18. November in Berlin für ein Foto mit einer Gruppe von Investoren auf dem Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität. Foto: Ebrahim Noroozi/Pool AP/dpa

Stürme und Katastrophen auch während der COP30

Tina Stege, Klima-Diplomatin der vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Marschall-Inseln, erläutert, die COP30 sei von Super-Taifunen und Hurrikans überschattet, die „unsere Brüder und Schwestern in der Karibik, in Vietnam und auf den Philippinen heimsuchten“. Dies sei nur ein kleiner Teil einer langen Liste von Katastrophen, die mittlerweile zu den täglichen Nachrichten gehörten.

Viele Staaten haben längst schon für sich konkrete Schritte vereinbart. So hat die Europäische Union beschlossen, dass Neuwagen ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) mehr ausstoßen dürfen.

Ein indigener Junge hält am 18. November in Belém ein Schild mit der Aufschrift „Amazonien“ steht: „Öl bleibt im Boden“, während einer indigenen Veranstaltung, die unter dem Titel „Die Antwort sind wir“, Klimagerechtigkeit fordert. Foto: Bruno Peres/Agencia Brazil/dpa

EU: Erst Klima-Vorrreiter und jetzt Bremser?

Ob dieses rigorose Verbot angesichts der heftigen wirtschaftlichen Turbulenzen, in denen sich die Staaten des alten Kontinents – und insbesondere die wichtige Automobilindustrie – befinden, künftig weiter verfolgt wird, ist beileibe nicht so sicher wie das Amen in der Kirche.

Aus dem Auspuff eines älteren Fahrzeugs werden im November 2025 Abgase in die Dunkelheit Münchens geblasen. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Das hätte nämlich faktisch zur Folge, dass Neuwagen mit Benzin- und Dieselmotor nicht mehr zugelassen werden dürften. Bereits zugelassene Verbrenner dürften aber weiter unterwegs sein.

Anscheinend haben die Brüsseler Bürokraten angesichts des wachsenden Widerstands in der heimischen Wirtschaft nun kalte Füße bekommen. Die EU-Kommission hatte bereits im März 2025 angekündigt, das 2035-Ziel noch vor Jahresende überprüfen zu wollen.

Ob bis dahin Friedrich Merz Merz noch Kanzler ist? Schau’n mer mal!, wie Deutschlands letzter Kaiser, Franz Beckenbauer (1945-2024), einst sagte (mit dpa/AFP-Agenturmaterial).