Deutschland fordert zusammen mit rund 80 Staaten auf der Weltklimakonferenz in Brasilien einen klaren Ausstiegsfahrplan aus der Nutzung von Öl, Gas und Kohle. Wer bremst und wer unterstützt? Und welche Rolle spielen Kanzler Friedrich Merz und sein Rhetorik-Fauxpas in Belém?
20.11.2025 - 10:06 Uhr
Deutschland will – mal wieder – die Welt retten. Oder genauer: die deutsche Delegation, bestehend aus Offiziellen der Bundesregierung und NGO-Vertretern, bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém.