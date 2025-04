Die CDU hat ihre Anwärter für Positionen im neuen Bundeskabinett benannt. Die Reaktion der Linken ist eindeutig.

red/dpa/AFP 28.04.2025 - 14:26 Uhr

Die Linkspartei hat die Auswahl der Union für die künftigen Ministerposten in der schwarz-roten Bundesregierung kritisiert. Das Kabinett werde, „so weit wir das sehen können, ein Sammelbecken von Wald- und Wiesenpolitikern und von abgehalfterten Managern und Lobbyistinnen“, sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner am Montag in Berlin. „Dieses Kabinett steht für Sozialabbau, für Aufrüstung und den weiteren Ausverkauf dieses Landes“, so Schwerdtner weiter.