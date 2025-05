Neu im Bundestag: EnBW-Mann kämpft bei AfD für Kernkraft

Wie geht der landeseigene Energiekonzern EnBW eigentlich mit der AfD um? Distanziert er sich ausreichend von der Partei, die vom Verfassungsschutz im Südwesten als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird? Schon vor der Bundestagswahl wurde darüber in der Belegschaft immer wieder diskutiert. Andere Unternehmen hätten sich im Wahlkampf wesentlich klarer zur politischen Mitte bekannt, meinten interne Kritiker. Offenbar nehme man Rücksicht auf Mitglieder und Anhänger der AfD, die unter den etwa 30 000 Beschäftigten vermutlich ebenso stark vertreten sein dürften wie in der Gesamtbevölkerung. So jedenfalls wurden interne Äußerungen von EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos verstanden, um die es gewisse Irritationen gegeben haben soll.