Der Zeitrahmen war bekannt. Jetzt gibt es auch ein Datum, wann der Perso auf dem Smartphone kommt. Das Ziel: Das Portemonnaie mit vielen Karten soll künftig zu Hause bleiben können.
11.12.2025 - 08:56 Uhr
– Ab dem 2. Januar 2027 sollen Bürger den Personalausweis zu Hause lassen und sich mit dem Smartphone ausweisen können. „Wir haben uns jetzt selber mal das Datum gesetzt: 2. Januar ‚27“, sagte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. In der digitalen Brieftasche, der sogenannten Wallet, würden zunächst der Personalausweis, der Führerschein, der Fahrzeugschein und Versicherungskarten enthalten sein.