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  4. Neues Heimatministerium – ein Marketinggag?

Politik und Kitsch Neues Heimatministerium – ein Marketinggag?

Politik und Kitsch: Neues Heimatministerium – ein Marketinggag?
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Im Schwarzwald, sagen die Berggeister, ist die Heimat noch wahre Heimat. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Baden-Württemberg verfügt jetzt über ein Heimatministerium. Was damit gemeint ist, bleibt offen. Die Maultaschen- und Bollenhut-Rhetorik lässt Schlimmes befürchten, meint Reiner Ruf.

Endlich hat auch Baden-Württemberg ein Heimatministerium. Es ist Teil des Agrarressorts, das künftig als Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat firmiert. Ob und wie die neu hinzugekommene Aufgabe „Heimat“ von Ministerin Marion Gentges (CDU) mit Inhalten und Personalstellen gefüllt wird, muss sich weisen. Im Kern ging es CDU-Verhandlungsführer Manuel Hagel (ebenfalls CDU) vermutlich darum, den Begriff zu besetzen. „Heimat“ ist ein Buzzword vor allem, aber nicht allein für Konservative. Es ist geeignet, wohlige Gefühle zu evozieren: die „blaue Mauer“ (Eduard Mörike) der Schwäbischen Alb, der dunkle Tann des Schwarzwaldes, ein metallic glänzender Mercedes XXXL vor dem blau schimmernden Bodensee, ein festlich leuchtender Bollenhut. Das wärmt das Herz.

 

Allerdings war Bayern wieder einmal schneller. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) verankerte den Heimatgedanken bereits im Jahr 2014 institutionell in der Exekutive, jedoch als Anhängsel ans Finanzressort, das damals von Markus Söder (ebenfalls CSU) geleitet wurde. Söder kommt aus Nürnberg; dort ist auch der Heimatteil des Finanzministeriums beheimatet. Auch später in Berlin blieb Seehofer dem Heimatgedanken treu, weshalb er dort – aus bayerischer Sicht in der Fremde – das Bundesinnenministerium um den Bereich Heimat erweiterte. Zusätzliche Stellen inklusive. Der Wille zum Heimatschutz trieb ihn an, weil zu viel Fremdes das Heimatgefühl trübt. Verbissen rang Seehofer als Bundesinnenminister mit Kanzlerin Angela Merkel (nochmals CDU) in Berlin – jener vorderasiatischen Steppenansiedlung, von der aus einst Preußen regiert wurde – um Obergrenzen für Flüchtlinge.

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Aber auch in Nordrhein-Westfalen existiert schon seit 2017 ein Heimatministerium; dies als Anhängsel ans Bauministerium. Womöglich war dies als sentimentale Reminiszenz an den gewerkschaftseigenen Wohnbaukonzern „Neue Heimat“ gedacht, der den Deutschen nach dem Krieg eine neue Wohnheimat gab – vorzugsweise im Stil des Brutalismus. Wie sang doch schon Rudi Schuricke so schön? „Heimat, deine Sterne, / Sie strahlen mir auch am fernen Ort. / Was sie sagen, deute ich ja so gerne / als der Liebe zärtliches Losungswort.“

Der hiesige Ministerpräsident Winfried Kretschmann verzichtete vermutlich nur deshalb auf ein Heimatministerium, weil er fand, dass er selbst seinen Landeskindern Heimatgefühl genug vermittelte („Hoimet“). Wen es zu noch mehr Heimat drängte, konnte ja ins örtliche Heimatmuseum gehen. Oder ins Haus der Geschichte Baden-Württemberg, das sich redlich bemüht, den Heimatbegriff in seiner ganzen Ambivalenz zur Darstellung zu bringen. Denn Heimat erschöpft sich nicht in Brauchtumspflege.

Wenn ältere mit einem stumpfen Degen ausgestattete Männer an Festtagen in Uniformen verblichener Bürgergarden herumstolzieren, so entbehrt dies nicht der Komik. Fahnen wehen, Hörner scheppern, Trommelstöcke wirbeln, Maiden tanzen: Das sind die Anlässe, die Politiker zu hohler Heimat-Rhetorik ermuntern. Die Trachten der Vergangenheit müssen dafür herhalten, den verwundeten Seelen der Gegenwart etwas historische Tiefe und damit Halt zu geben. Dem rastlosen Konsum ausgelieferte Existenzen suchen nach einem Sinn, dessen Inhalt sie oft gar nicht mehr erfassen.

Über Heimat lässt sich leicht reden. Doch das Wort weist seine Tücken auf, weil es oft mit einem Unverständnis gepaart ist für alles, was nicht Heimat ist. Für die einen ist Heimat heimelig, stabilisierend und sinnstiftend, für die anderen verbinden sich damit Sozialkontrolle, Selbstgerechtigkeit und geistige Ödnis. Und dann sind ja noch jene, die nicht aus der Heimat stammen, sondern von irgendwo hergekommen sind. Diese Zugezogenen werden geduldet, sofern sie sich anpassen. Zu viel Fremdes verwässert das Heimatliche. Allerdings wird leicht übersehen, dass Heimat nichts Festes, nichts Geronnenes ist, sondern sich selbst ständig wandelt. Heimat erneuert sich jeden Tag. Jedoch ist die CDU – und nicht nur sie – darin zu unterstützen, den Begriff Heimat nicht denjenigen zu überlassen, die damit Blut und Boden assoziieren. Denn das sind jene Kräfte, die, kommen sie an die Macht, die Heimat in Trümmern hinterlassen, ehe sie wieder in ihren Erdlöchern verschwinden.

Nur ist leider wenig darüber bekannt, was mit der Umbenennung von Ministerien in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Berlin anderes gemacht worden ist als das, was sowieso zu tun gewesen wäre – außer, dass Stellen zusätzlich geschaffen wurden. Wahrscheinlich bleibt auch das Heimatministerium in Stuttgart nur ein Marketing-Gag.

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