Die Unions-Jugend hat im Bundestag 18 Stimmen. Klingt nach sehr viel Macht. Aber es geht dem Parteinachwuchs nicht um einen Aufstand.
18.11.2025 - 15:36 Uhr
Nach der Eskalation am Wochenende im Rentenstreit haben sich beide Seiten offenbar eines vorgenommen: erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Bemüht um einen konzilianteren Ton teilte Kanzler Friedrich Merz (CDU) zuletzt ausdrücklich die Forderung der Jungen Union (JU) nach „wirklich durchgehenden Reformen“ der Sozialsysteme und verwies am Dienstag auf laufende „Gespräche in der Koalition“. JU-Chef Johannes Winkel wiederum betonte: „Das ist keine Krise“ und sprach von einem „ganz normalen parlamentarischen Verfahren“ für das Rentenpaket.