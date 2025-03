Die CDU im Südwesten schickt eine starke Truppe in die Verhandlungen nach Berlin. SPD-Landeschef Stoch sitzt auch mit am Tisch und hat schon eine Vorhersage, was die Dauer der Gespräche angeht.

Annika Grah 13.03.2025 - 06:00 Uhr

Die CDU in Baden-Württemberg hat wichtige Schlüsselpositionen bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin besetzt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, sitzt im Kernverhandlungsteam von Friedrich Merz. Darüber hinaus führen CDU-Politiker aus Baden-Württemberg den Vorsitz in vier Arbeitsgruppen an. Zum Vergleich: Die CSU hat in drei Vorsitze. „Wir legen besonderen Wert auf eine echte Reformagenda, die nicht nur das Handwerk und die Industrie entlastet, sondern auch den Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft stärkt“, sagte Landeschef Manuel Hagel. „Gerade in Baden-Württemberg sind diese Betriebe das Fundament für Innovation, Ausbildungsplätze und Beschäftigung in vielen Regionen.“