Warum ist die AfD in Spiegelberg, Großerlach und Althütte so stark?

Im Norden des Rems-Murr-Kreises triumphiert in manchen Gemeinden die AfD. Ein Bürgermeister äußert Verständnis für die Unzufriedenheit der Landbevölkerung.

Phillip Weingand 24.02.2025 - 13:49 Uhr

Schon bei der letzten Europawahl war die AfD in einigen Orten im Norden des Rems-Murr-Kreises stärkste Kraft geworden. Dieses Ergebnis haben die Rechtspopulisten nun bei der Bundestagswahl 2025 noch einmal getoppt. In Spiegelberg, Großerlach und Althütte erhielten die Rechtspopulisten die meisten Zweitstimmen. Auch in den Gemeinden Ruppertshofen, Täferrot, Leinzell und Obergröningen bei Schwäbisch Gmünd lag die Partei vorn. Die genannten Gemeinden sind nun die AfD-Hochburgen in ganz Baden-Württemberg.