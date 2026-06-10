Wie in dieser Woche bekannt wurde, verzögert sich die Fertigstellung des neuen Bahnhofs um weitere Jahre. Voraussichtlich wird der Durchgangsbahnhof frühestens im Jahr 2031 fertig. Für Reisende in der Region und die Menschen in Stuttgart, die auf die Bahn angewiesen sind, bedeutete das zusätzliche Belastungen. Der Spott ist dem Projekt wieder einmal sicher.

Dass das auf die gesamt Stadt abfärbt, befürchtet Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Er meldet sich als einer der ersten in Anbetracht des Debakels zu Wort. Nopper bemängelt die Planung und richtete deutliche Worte in Richtung der Deutschen Bahn - insbesondere an die neue Chefin Evelyn Palla. Der tatsächliche Stand des Projekts müsse offengelegt werden, außerdem müssten die Belastung für die Bürger verringert werden, fordert der OB.

Hier die offizielle Stellungnahme von OB Nopper, die die Stadt in einer Pressemitteilung veröffentlichte:

„Wenn die Spekulationen zutreffen, dann ist dies eine Hiobsbotschaft für Stuttgart und für das Projekt Stuttgart 21. Die Idee von Stuttgart 21 bleibt großartig – die Ausführung entwickelt sich offenbar zu einem Fiasko. Ich habe bei der vorletzten Sitzung des Lenkungskreises Stuttgart 21 gegenüber der Deutschen Bahn gesagt, im Falle weiterer Verzögerungen nicht nur ungeduldig zu werden, sondern auch ungemütlich. Dies werde ich jetzt auch. Frau Palla muss Tabula rasa machen. Sie muss mit schonungsloser Offenheit darstellen: Was ist falsch gelaufen? Warum ist es falsch gelaufen? Was ist wann und wie tatsächlich möglich in Sachen der Inbetriebnahme von Stuttgart 21? Gibt es Beschleunigungspotenziale?“

Nopper weiter: „Viele zweifeln jetzt an der Deutschen Bahn und an der Umsetzung von Großprojekten in Deutschland. Die Deutsche Bahn muss nunmehr mit ganzer Kraft die Zweifler widerlegen und unter Beweis stellen, dass sie doch Großprojekte kann. Sie muss alles dafür tun, dass der Name unserer Stadt nicht mit einem nicht enden wollenden Jahrhundertprojekt in Verbindung gebracht wird. Und sie muss ohne schuldhaftes Zögern dafür sorgen, dass die Beeinträchtigungen durch die Baustelle für die Menschen in Stadt und Region abgemildert werden und gerade auch die Wegeführung am Hauptbahnhof schnellstmöglich verbessert wird. Ich habe den Eindruck, dass die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla mit der notwendigen Transparenz und Entschlossenheit ans Werk geht.“