Der Start von Stuttgart 21 ist auf frühestens 2031 verschoben worden. Der Stuttgart Oberbürgermeister findet deutliche Worte.
10.06.2026 - 11:57 Uhr
Wie in dieser Woche bekannt wurde, verzögert sich die Fertigstellung des neuen Bahnhofs um weitere Jahre. Voraussichtlich wird der Durchgangsbahnhof frühestens im Jahr 2031 fertig. Für Reisende in der Region und die Menschen in Stuttgart, die auf die Bahn angewiesen sind, bedeutete das zusätzliche Belastungen. Der Spott ist dem Projekt wieder einmal sicher.