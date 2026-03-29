Die Gegner des Bahnhofsprojekts Stuttgart 21 denken bei ihren Protesten nicht ans Aufgeben. Sie haben zu ihrem Jubiläum am Montag bereits ein neues Ziel im Visier.
29.03.2026 - 09:00 Uhr
Am Montag, 30. März, wollen die Gegner von Stuttgart 21 ihre 800. so genannte Montagsdemonstration mit einer größeren Kundgebung begleiten. Dies hat das „Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21“ angekündigt. Seit 2007 sind die Kritiker des Stuttgarter Tiefbahnhofs fast kontinuierlich jede Woche zu ihrem Protest zusammengekommen.