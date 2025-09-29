Vor 15 Jahren bildete der Schwarze Donnerstag mit Hunderten Verletzten den traurigen Tiefpunkt des Streits über das Bahnprojekt Stuttgart 21. Manche Bilder sind unvergessen.

Jürgen Bock 29.09.2025 - 08:00 Uhr

Es ist tief in der Nacht, als im Stuttgarter Schlossgarten schließlich 25 Bäume gefällt werden, um Platz für die Baustelle des Grundwassermanagements für das Bahnprojekt Stuttgart 21 zu machen. Die Fällung markiert den Endpunkt eines Tages, der als Schwarzer Donnerstag in die Geschichte der Stadt eingeht. Als Tiefpunkt in der Auseinandersetzung um das Projekt.