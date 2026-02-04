Trump, Putin, Populismus – Europa steht mächtig unter Druck. Einige Stuttgarter wollen für Demokratie, Freiheit und Grönland auf die Straße gehen – und das regelmäßig.
04.02.2026 - 11:30 Uhr
Vermutlich geht es in jüngerer Zeit vielen Menschen so wie Stefan Bammesberger und Holger Armbruster. Eine schlechte Nachricht jagt die nächste. Im Osten Europas tobt der Krieg in der Ukraine, im Westen verlieren die USA immer mehr den Status des verlässlichen Partners. Wladimir Putin erhebt Anspruch auf den Donbass, Donald Trump auf Grönland. Die Verunsicherung wächst, zahlreiche Europäer machen sich Sorgen um die Zukunft. Gerät man mitsamt der Demokratie unter die Räder?