Trotz entsprechender Zusagen im Koalitionsvertrag unterstütze die Bundesregierung Tierheime nicht ausreichend, argumentiert der Deutsche Tierschutzbund. Dabei gibt es pikantes Detail.
21.05.2026 - 13:32 Uhr
Der Deutsche Tierschutzbund verklagt Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU), weil dieser sich weigert, die Tierheime aus Bundesmitteln zu unterstützen. „Der Minister sagt mir, er könne und dürfe uns nicht helfen, weil das Aufgabe der Kommunen sei. Aber die Sportmilliarde zeigt, dass der Bund, wenn er will, problemlos kommunale Aufgaben finanzieren kann“, sagte Thomas Schröder dieser Zeitung. Er ist Präsident des Verbands, der rund 550 Tierheime vertritt.