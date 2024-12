In Magdeburg geht die Polizei am Morgen nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit mindestens zwei Todesopfern und Dutzenden Verletzten weiter von einem Einzeltäter aus.

red/AFP 21.12.2024 - 09:10 Uhr

In Magdeburg geht die Polizei am Morgen nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit mindestens zwei Todesopfern und Dutzenden Verletzten weiter von einem Einzeltäter aus. Hinweise auf ein zweites, möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehendes Auto hätten sich nicht bestätigt, erklärte die Polizei am Samstag. Am Freitagabend war ein Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Ein Erwachsener und ein Kleinkind seien ums Leben gekommen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).