Der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz hat zugesagt, der Ukraine den Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Es wäre ein Richtungswechsel in der deutschen Unterstützung für die Ukraine.

Tobias Heimbach 15.04.2025 - 00:01 Uhr

Da war es wieder, das T-Wort. Am Sonntagabend war Friedrich Merz (CDU) zu Gast in der ARD-Sendung „Caren Miosga“ und sprach über die Lage der Wirtschaft, Migrationspolitik – und den „Taurus“. Kaum ein Waffensystem wurde in den vergangenen Jahren so kontrovers diskutiert wie dieser Marschflugkörper. Der wohl künftige Kanzler belebt diese Debatte wieder. Denn er stellte der Ukraine die Lieferung dieser Waffe am Sonntagabend in Aussicht. Als Oppositionsführer hatte Merz die Lieferung gefordert, die Kanzler Olaf Scholz (SPD) der Ukraine damals verweigerte.