Die Grünen liegen nahezu hoffnungslos hinter der CDU. In der Vergangenheit holten sie Rückstände auf, diesmal ist die Kluft krass. Allerdings entscheidet über Landtagswahlen immer stärker der Spitzenkandidat. Hat Cem Özdemir gegen Manuel Hagel doch noch eine Chance?

Reiner Ruf 10.10.2024 - 12:30 Uhr

Die Grünen verstehen sich als eine Programmpartei. Personen sind – der Theorie nach – nicht so wichtig. Es geht um die Sache. Sollte dies jemals so gewesen sein, verhält es sich inzwischen anders. In Berlin macht sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als Kanzlerkandidat schön. Sein Auftrag lautet, die Regierungsfähigkeit der Grünen unter Beweis zu stellen. Dazu benötige er, so raunen die Realos unter den Grünen, maximale Beinfreiheit. Nur so komme die Partei aus der Ecke heraus, in die sie eigene Fehler sowie das Trommelfeuer der politischen Konkurrenz gebracht hätten. Und in Baden-Württemberg hält Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine Partei mehr als 13 Jahren an der Macht, das heißt: in der Villa Reitzenstein, der Regierungszentrale.