Im neuen BWTrend zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bleibt die Union stärkste Kraft. Die Grünen verringern jedoch ihren Rückstand und ziehen an der AfD vorbei.
22.01.2026 - 12:00 Uhr
Am 8. März wird in Baden-Württemberg gewählt. Im Moment steht die CDU auf Platz Eins der Wählergunst. Die Grünen verringern jedoch ihren Rückstand zur Union und ziehen an der AfD vorbei, die sie im Oktober überholt hatte. Das sind die zentralen Daten des neuen BWTrends, der landespolitischen Umfrage von Stuttgarter Zeitung und SWR.