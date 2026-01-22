Umfrage zur Landtagswahl Özdemir toppt Hagel – CDU sticht Grüne
Person oder Partei? Einen Teil ihrer Spannung bezieht die Wahl am 8. März aus dem Umstand, dass der stärkste Spitzenkandidat der lediglich zweitstärksten Partei angehört.
Handelte es sich bei der Landtagswahl um eine Oberbürgermeisterwahl, die Sache wäre entschieden – so deutlich liegt der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir vor seinem CDU-Widersacher Manuel Hagel. Bei der neuen Umfrage von Stuttgarter Zeitung und SWR würden sich bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten derzeit 39 Prozent für Özdemir aussprechen, aber nur 19 Prozent für Hagel.