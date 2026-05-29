Tunnelbauer Martin Herrenknecht kritisiert die SPD scharf: Er wirft Teilen fehlenden Reformwillen vor.
29.05.2026 - 12:22 Uhr
Der Chef des Tunnelbohrmaschinen-Herstellers Herrenknecht, Martin Herrenknecht, wirft Teilen der SPD in der Bundesregierung einen mangelnden Reformwillen vor. Der Unternehmer ging vor allem mit Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas hart ins Gericht. Während im Ausland entschieden und gemacht werde, diskutiere man sich hier tot – oder blockiere alles, wie die Arbeitsministerin Bas.