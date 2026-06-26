Verzögerung von Stuttgart 21 Die Schlüsselsätze bei der S21-Pressekonferenz
Alle Beteiligten am Bahnhofsprojekt betonen den Neuanfang. Doch Bahnchefin Evelyn Palla musste sich ein paar Spitzen anhören.
Alle Beteiligten am Bahnhofsprojekt betonen den Neuanfang. Doch Bahnchefin Evelyn Palla musste sich ein paar Spitzen anhören.
Kühl ist sie gewesen die Atmosphäre auf der Pressekonferenz zur Zukunft von Stuttgart 21 - und das lag nicht nur am klimatisierten Ambiente im Konferenzraum am Stuttgarter Flughafen. Bahnchefin Evelyn Palla geizte zumindest nicht mit einigen deutlichen Ansagen.