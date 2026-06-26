Verzögerung von Stuttgart 21: Die Schlüsselsätze bei der S21-Pressekonferenz

Kühl ist sie gewesen die Atmosphäre auf der Pressekonferenz zur Zukunft von Stuttgart 21 - und das lag nicht nur am klimatisierten Ambiente im Konferenzraum am Stuttgarter Flughafen. Bahnchefin Evelyn Palla geizte zumindest nicht mit einigen deutlichen Ansagen.

Palla: Ich bin erschüttert Die intern ermittelte Pannenbilanz bei Bau und Planung habe auch Palla sehr getroffen, sagte sie: „Die Ergebnisse erschüttern nicht nur mich, sondern auch die Öffentlichkeit, insbesondere die Menschen in Stuttgart“, so stand es schon in ihrem schriftlich verteilten Statement. „Die Jahre bis zur Inbetriebnahme dürfen sich für die Menschen in Stuttgart nicht so anfühlen wie die letzten Jahre“, sagte sie dann auf der Pressekonferenz.

Nopper: Wir haben die Botin nicht hingerichtet

Palla blickte versteinert als der Stuttgarter OB Frank Nopper mir seinem Bonmot einstieg: „In der Antike sind die Überbringer schlechter Botschaften manchmal hingerichtet worden – wir haben das jetzt nicht getan.“

Deutlich wurde auch Regionalpräsident Rainer Wieland, wie Nopper Mitglied der CDU: „Das war Vorsatz“, sagte er in Richtung von DBInfraGo, der Infrastrukturgesellschaft der Bahn. Diese habe die Digitalisierung des Bahnknotens, die ein zentraler Baustein des neuen Bahnhofs ist und nun einer der Hauptgründe für jahrelange Verzögerungen, geradezu behindert.

Özdemir: Der Fisch isch butzt

Salomonisch und ein bisschen fatalistisch formulierte es Ministerpräsident Cem Özdemir auf gut Schwäbisch: „Der Fisch isch butzt, der Kittel gflickt und der Käs gesse.“ Man könne im Nachhinein nichts mehr grundsätzlich ändern. Das Projekt müsse man jetzt in vollem Umfang durchziehen. Seine Vertrauenserklärung an die Bahn klang gedämpft: „Ich kenne nur die Aussagen der aktuellen Bahnführung. Wir bauen nicht. Die Bahn baut“, sagte er.

Etwas spitz klang angesichts des von Palla gemachten Versprechens „totaler Transparenz“ die Aussage von Landesverkehrsministerin Nicole Razavi (CDU), dass ihrem Ministerium auch jetzt die Einsicht in die internen Unterlagen der DB verweigert wurde: „Wir werden da eben nicht anders behandelt als andere.“

Nur ein Wort führten wirklich alle Beteiligten im Mund: Die Fahrgäste. Die Wegeführung am Bahnhof müsse rasch verbessert werden, sagte Regionalchef Wieland: „Jede Woche zählt.“ Auch Ministerpräsident Özdemir nannte dies die entscheidende Messlatte „An Verbesserungen für die Fahrgäste messen wir alles weitere.“ Man werde da jetzt ganz genau hinschauen.