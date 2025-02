Nicht einmal drei Wochen sind es bis zur Bundestagswahl, die Fronten in der Migrationspolitik sind betonhart. Daran scheint auch ein Vermittlungsversuch der FDP nichts zu ändern.

red/dpa 04.02.2025 - 16:54 Uhr

Die SPD ist nach Angaben von Fraktionschef Rolf Mützenich bereit, pragmatische Lösungen im Streit über die Migrationspolitik im Bundestag zu finden. „Wir begrüßen es, dass Sie jetzt doch wieder eine gemeinsame Lösung in der Migrationspolitik anstreben, nachdem Sie am Freitag zusammen mit CDU/CSU und AfD unser Gesprächsangebot im Bundestag noch abgelehnt hatten“, schrieb Mützenich nach dem neuesten Vorstoß der FDP an deren Fraktionschef Christian Dürr. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Daraus geht allerdings nicht hervor, ob die SPD-Fraktion das Angebot der FDP konkret annimmt.