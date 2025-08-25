Nach der Wahlschlappe der Grünen zieht Robert Habeck die Konsequenzen. Der ehemalige Wirtschaftsminister legt sein Bundestagsmandat nieder.

jbr 25.08.2025 - 14:28 Uhr

Robert Habeck zieht Konsequenzen aus der Wahlniederlage der Grünen. Der Politiker will sein Bundestagsmandat niederlegen. „Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde“, sagte der ehemalige Vizekanzler im Gespräch mit der „Taz“. Das kommende Jahr wolle er im Ausland verbringen.