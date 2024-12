Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat und Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU, steht seit Jahren wegen seiner Einkommenssituation in der öffentlichen Diskussion. „Ich verdiene rund eine Million Euro im Jahr“, sagte er 2018, als er erstmals öffentlich über sein Einkommen sprach.

Als MdB bekommt Merz die regulären Diäten von monatlich 11.227,20 Euro. Zusätzlich erhält er als Fraktionsvorsitzender eine Zulage aus der Fraktionskasse, die sich an der Höhe der Diäten orientiert. Der Großteil seines früheren Einkommens stammte jedoch aus anderen Quellen.

Lesen Sie auch

Kanzlerkandidat Friedrich Merz – hier bei einem Besuch in Kiew – will die Ukraine stärker unterstützen. Foto: dpa/Michael Kappeler

BlackRock-Mann Friedrich Merz

Besonders seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender bei BlackRock Deutschland trug wesentlich zu seinem Vermögen bei. BlackRock ist der weltgrößte Vermögensverwalter, dessen CEO in den USA rund 30 Millionen Dollar jährlich verdient. Neben der Blackrock-Position hatte Merz bislang verschiedene weitere Aufsichtsratsmandate inne.

Sein Vermögen wird laut Medienberichten auf 12 Millionen Euro geschätzt. Dazu gehört auch ein normales Einfamilienhaus in Arnsberg (Hochsauerlandkreis, NRW).Spenden wie die 4000 Euro bei „Ein Herz für Kinder“ 2024 lohnen sich in seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen auch für das Finanzamt, denn man kann sie in der Steuererklärung absetzen.

Diäten im Bundestag

2014 (ab 1.7.): 8.667 Euro/Monat

2015-2016 (bis 30.6.): 9.082 Euro/Monat

2016 (ab 1.7.) - 2017 (bis 30.6.): 9.327 Euro/Monat

2017 (ab 1.7.) - 2018 (bis 30.6.): 9.541,74 Euro/Monat

2018 (ab 1.7.) - 2019 (bis 30.6.): 9.780,28 Euro/Monat

2019 (ab 1.7.) - 2021 (bis 30.6.): 10.083,45 Euro/Monat

2021 (ab 1.7.) - 2022 (bis 30.6.): 10.012,89 Euro/Monat

2022 (ab 1.7.) - 2023 (bis 30.6.): 10.323,29 Euro/Monat

2023 (ab 1.7.) - 2024 (bis 30.6.): 10.591,70 Euro/Monat

2024 (ab 1.7.): 11.227,20 Euro/Monat

Quelle: Bundestagsverwaltung

Multimillionär Friedrich Merz

Merz’ Werdegang zeigt exemplarisch die Entwicklung des Finanzsektors seit den 1980er Jahren. Nach seiner Zeit als Politiker wurde er durch Tätigkeiten in der Finanzbranche zum Millionär. Dies steht in einem gewissem Kontrast zur sozialen Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards, auf den sich Merz gerne beruft.

Gehört Merz zur Mittelschicht?

Die von Friedrich Merz reklamierte Zugehörigkeit zur Mittelschicht wird zwar von vielen bestritten. Andererseits kann man davon ausgehen, dass der Multimillionär und ehemalige Einkommensmillionär eine gehörige Portion Wirtschaftskompetenz in die Politik mitbringt.

Als Bundeskanzler würde Merz übrigens übrigens wesentlich weniger verdienen als früher bei Blackrock, denn das Gehalt von Noch-Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) liegt laut Medienberichten bei etwa 360.000 Euro.