Wege am Hauptbahnhof Stuttgart Endlich geradewegs zu den Kopfbahnhofgleisen?
Kritiker von Stuttgart 21 haben im Rathaus ihr Konzept für eine bessere Wegeführung zum Kopfbahnhof vorgestellt. Wie realistisch sind dessen Chancen?
Kritiker von Stuttgart 21 haben im Rathaus ihr Konzept für eine bessere Wegeführung zum Kopfbahnhof vorgestellt. Wie realistisch sind dessen Chancen?
Ein großes Bahnhofsmodell hat der Verkehrsingenieur Hans-Jörg Jäkel mitgebracht, um im Stuttgarter Rathaus seine Idee vorzustellen, wie sich die langen Wege am Stuttgarter Hauptbahnhof radikal verkürzen ließen. Eingeladen hatten die Fraktion Linke/SÖS/Plus im Gemeinderat und der Verein zur Förderung des Schienenverkehrs, eine Organisation von Stuttgart-21-Kritikern, bei denen der pensionierte Verkehrsexperte Jäkel aktiv ist.