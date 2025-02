In ihrem Wahlprogramm bezieht die Union klar Stellung zum Thema Cannabis. Sie will das Cannabis-Gesetz der Ampelregierung abschaffen. Als Grund gibt die Partei an, dass sie der Auffassung sei, das Gesetz schütze Dealer und setze Minderjährige dem Drogenkonsum aus.

Die AfD sieht die Cannabis-Legalisierung – außerhalb bestimmter medizinischer Sonderfälle – als Fehler, der rückgängig gemacht werden soll. Die Partei ist der Ansicht, dass Cannabis zu schweren gesundheitlichen, medizinischen und psychischen Schäden führen könne, insbesondere bei Jugendlichen, deren Gehirne noch nicht vollständig entwickelt seien. (Quelle)

SPD, Grüne, FDP und Linke für das Cannabis-Gesetz

Die SPD schreibt in ihrem Wahlprogramm 2025, dass sie sich für eine europarechtskonforme Legalisierung von Cannabis einsetzen will. Auch die Grünen streben eine Legalisierung auf EU-Ebene an und fordern den Verkauf von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften in Deutschland. (Quelle)

Die FDP will an der Cannabis-Legalisierung festhalten (Quelle). Die Linke plant gemäß ihres Wahlprogramms sogar noch einen Schritt weiterzugehen und will den Drogenkonsum insgesamt entkriminalisieren. Zudem will die Partei Cannabis vollständig legalisieren und die dafür notwendigen Änderungen auf EU-Ebene durchsetzen.

BSW enthält sich im Wahlprogramm

Das Bündnis Sahra Wagenknecht lässt die Cannabis-Legalisierung in seinem Wahlprogramm unerwähnt. Wieder bleibt eine eindeutige Positionierung aus. Es ist daher unklar, wie genau die Partei zu diesem Thema steht.