Es ist das Ende einer Ära: Landesverkehrsminister Winfried Hermann gibt zum Ende der Wahlperiode sein Amt auf. Der Grünen-Politiker kandidiert auch nicht wieder fürs Parlament. Er hat gezeigt, dass linke und grüne Politik den Praxistest besteht. Im Wahlkreis könnte er einen interessanten Nachfolger finden.

Reiner Ruf 06.09.2024 - 17:00 Uhr

Winfried Hermann hat sich entschieden: Mit dem Ende der Wahlperiode ist für ihn Schluss. Nach der Landtagswahl im März 2026 wird er seine Dienstfahrt als baden-württembergischer Verkehrsminister beenden, und auch dem nächsten Landtag will er nicht mehr angehören. Nun mag man sagen, dass dieser Entschluss bei einem 72-Jährigen nicht überrascht. Andererseits könnte der Grüne, wie er so webt und strebt, ohne weiteres als zehn Jahre jünger durchgehen. In der föderalen Verkehrsministerrunde ist er der Erfahrenste, seit dem Bestehen Baden-Württembergs hat keiner seiner Vorgänger das Amt inhaltlich so geprägt wie er; schon gar nicht so lange. 15 Jahre werden es am Ende sein.