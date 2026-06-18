Wirtschaftsministerin Mehr Frauen sollen in Vollzeitjobs
Lange stand die CDU für die traditionelle Rolle der Frau. Doch die Wirtschaft benötigt Fachkräfte. Jetzt kommt der Kurswechsel.
Lange stand die CDU für die traditionelle Rolle der Frau. Doch die Wirtschaft benötigt Fachkräfte. Jetzt kommt der Kurswechsel.
Frauen in Vollzeitarbeit? Davon soll es in Baden-Württemberg, wenn es nach Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut geht, deutlich mehr geben. Trotz positiver Entwicklungen sieht die CDU-Politikerin „das Arbeitskräftepotenzial von Frauen im Land bei Weitem nicht ausgeschöpft“. Zuvor hatte der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW, Marcel Fratzscher, die hohe Teilzeitquote von Frauen als Wachstumshemmnis ausgemacht. Für die Stabilisierung des Rentensystems sei eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen „das effektivste und beste Instrument“, sagte Fratzscher.