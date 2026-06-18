Wirtschaftsministerin: Mehr Frauen sollen in Vollzeitjobs

Frauen in Vollzeitarbeit? Davon soll es in Baden-Württemberg, wenn es nach Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut geht, deutlich mehr geben. Trotz positiver Entwicklungen sieht die CDU-Politikerin „das Arbeitskräftepotenzial von Frauen im Land bei Weitem nicht ausgeschöpft“. Zuvor hatte der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW, Marcel Fratzscher, die hohe Teilzeitquote von Frauen als Wachstumshemmnis ausgemacht. Für die Stabilisierung des Rentensystems sei eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen „das effektivste und beste Instrument“, sagte Fratzscher.

In Baden-Württemberg arbeitet etwa die Hälfte der Frauen in Teilzeit. Bei den Männern ist diese Quote deutlich niedriger; sie liegt bei 15 Prozent. Nach EU-Angaben könnte mehr Gleichstellung von Frauen – auch beim Gehalt, aber eben auch der Arbeitszeit – die Wirtschaftsleistung der Staatengemeinschaft um bis zu zehn Prozent erhöhen. Fratzscher hält diese Zahl für belastbar.

Gutachten von McKinsey

Landeswirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut verweist außerdem auf den Fachkräftemangel. Frauen erlangen in immer größerer Zahl immer höhere Ausbildungsabschlüsse – ein Erfolg, der für die Wirtschaftsleistung des Landes genutzt werden sollte, sagt die Ministerin. Sie macht auch ein frauenpolitisches Argument geltend: „Wirtschaftliche Eigenständigkeit ist eine zentrale Voraussetzung für ein selbstbestimmtes und finanziell unabhängiges Leben.“

Parteipolitisch ist das Thema „mehr Frauen in Vollzeitjobs“ für die CDU allerdings durchaus prekär. Bereits 2010 hatte der damalige CDU-Hoffnungsträger Stefan Mappus – gerade zum Ministerpräsidenten gewählt – bei der Beratungsgesellschaft McKinsey und dem Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sich mit der Frage beschäftigte, wie die damals schon lange anhaltende Wachstumsschwäche Baden-Württembergs geheilt werden könne. Auf dem Rezeptblock fand sich die Forderung, mehr Frauen in Vollzeitbeschäftigung zu bringen.

Klassisches Familienbild der CDU

Das Problem bestand nicht in der Erwerbstätigkeit der Frauen; diese lag bei 78 Prozent und damit sogar um einen Prozentpunkt höher als in Frankreich. Er war die hohe Teilzeitquote. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Frauen wurde für Baden-Württemberg auf 29,4 Stunden berechnet. In Frankreich und Schweden waren es 35 Stunden. Daraus leitete das Gutachten den Rat ab, mehr Ganztagskinderbetreuung zu ermöglichen.

Mappus verzichtete allerdings darauf, das Thema politisch offensiv zu bearbeiten, weil die Vollerwerbstätigkeit von Frauen dem klassischen Familienbild der Christdemokraten widersprach – und zum Teil auch heute noch tut. Jetzt ist es die AfD, die ihre Kritik auf Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut richtet. Der vom Vorsitz der AfD-Landtagsfraktion vertriebene Abgeordnete Anton Baron moniert, die Landesregierung betrachte „Mütter und Familien immer stärker durch die Brille der Arbeitsmarktstatistik“. Viele Frauen aber arbeiteten bewusst in Teilzeit, weil sie Familie und Beruf miteinander vereinbaren wollten. Wer Familienpolitik vor allem unter dem Gesichtspunkt zusätzlicher Erwerbsstunden betrachte, setze die falschen Prioritäten.

Kritik von der AfD

Hoffmeister-Kraut ist allerdings nicht Familienministerin, sondern Wirtschaftsministerin. Und das gesellschaftliche Rollenmodell, das die Väter in der Fabrikhalle oder im Büro sieht, während die Mütter sich um Herd und Kinder kümmern, wird heute stärker von der AfD als von der CDU vertreten. Hoffmeister-Kraut sagt: „Wirtschaftliche Gleichstellung von Männern und Frauen ist daher nicht nur eine Frage der Fairness, sondern auch ein entscheidender Faktor für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Fachkräftesicherung.“

In dem McKinsey-Gutachten finden sich im Übrigen viele Hinweise, die bis heute unzureichend bearbeitet sind. Dazu gehören zum Beispiel die bürokratischen Hemmnisse für qualifizierte Ausländer, die in Deutschland arbeiten wollen. Bereits 2010 wurde die „extreme Fragmentierung“ der IT-Struktur in der öffentlichen Verwaltung (Kommunen, Länder Bund) bemängelt. Kritisiert wurde ein schwaches Produktivitätswachstum, das „ausgerechnet in den Sektoren schlechter abschneidet, die als Wachstumstreiber und ausgewiesene Stärken der baden-württembergischen Wirtschaft gelten: Fahrzeugbau, Elektrotechnik und Maschinenbau.“ Daraus lässt sich ableiten, dass die Gründe für die prekäre ökonomische Situation des Landes nicht allein in aktuellen Faktoren wie der Trump’schen Zollpolitik oder geopolitischen Konflikten zu suchen sind.