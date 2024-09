Die Angst vor AfD und Sarah Wagenknecht führt Deutschland auf einen falschen Weg. Sehnsucht nach dem Gestern frisst die Zukunft auf, kommentiert Reiner Ruf.

Reiner Ruf 13.09.2024 - 14:45 Uhr

Das politische Klima in Deutschland ist vergiftet wie lange nicht. Wir leben in einer Zeit eines gewaltigen Umbruchs, der Ängste evoziert. Sie entzünden sich an Themen wie Migration oder Klimawandel. Auch beunruhigt die Kriegsgefahr. Die Frage ist, wie die Gesellschaft und mit ihr die Politik – oder vielleicht doch besser die Politik und mit ihr die Gesellschaft – darauf reagieren. Die Antwortet lautet: Es geht in die falsche Richtung. Die Sehnsucht nach dem Gestern frisst die Zukunft auf. Und die demokratische Politik in ihrer Breite ergibt sich diesem Trend.