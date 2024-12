Bei der ZDF-Gala „Ein Herz für Kinder“ mussten sich deutsche Spitzenpolitiker bezüglich ihrer Spendenbereitschaft outen: Während die Gesamtspendensumme beeindruckende 23 Millionen Euro erreichte, fielen die Beiträge der politischen Elite überraschend bescheiden aus – meinen zumindest einige Kommentatoren auf Social Media.

SPD-Chef Lars Klingbeil eröffnete den Reigen der zurückhaltenden Spender mit gerade einmal 500 Euro. Ex-Finanzminister Christian Lindner und CSU-Chef Markus Söder folgten mit jeweils 2.000 Euro, während der Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz immerhin 4.000 Euro beisteuerte – in seinem Fall vielleicht nach dem Motto „Reichtum verpflichtet“.

Kroos spendet viel mehr als Merz

Im Vergleich dazu zeigte sich Ex-Fußballprofi Toni Kroos mit 100.000 Euro deutlich großzügiger, und selbst der Influencer Twenty4tim übertraf die Politiker mit einer Spende von 20.000 Euro deutlich.

Lindner versuchte seine moderate Spende mit einem Scherz über seine „berufliche Situation“ nach dem Ampel-Aus zu rechtfertigen – obwohl er als Ex-Minister ein hohes Übergangsgeld beziehen kann. Merz wiederum knüpfte seine Spendenhöhe an künftige Umfragewerte der Union. Diese Aussagen stießen in den sozialen Medien teilweise auf heftige Kritik. Nutzer bezeichneten die Politiker als „knickrige Reiche“ und ihre Spenden als „blamabel“.

Was verdienen Politiker?

Besonders pikant wird die Situation beim Blick auf die tatsächlichen Einkünfte der Politiker – wobei man allerdings im Sport oder in der freien Wirtschaft wesentlich mehr verdienen kann. Als Bundestagsabgeordnete erhalten sie eine monatliche Aufwandsentschädigung von 11.227,20 Euro plus eine steuerfreie Pauschale von 5.051,54 Euro. Klingbeils Spende entspricht damit lediglich 2,5 Prozent seines Monatsgehalts von über 20.000 Euro. Söder, der als bayerischer Ministerpräsident insgesamt mehr als 23.300 Euro monatlich bezieht, spendete etwa 8,5 Prozent seines Bruttogehalts.

„Ein Herz für Kinder seit 1978“

Die Initiative „Ein Herz für Kinder“, die seit 1978 besteht, unterstützt wichtige soziale Projekte wie Suppenküchen, Kinderkliniken und Schulen. In ihrer Geschichte wurden bereits über 511 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt. In den sozialen Medien gingen nun etliche Ausschnitte der Sendung viral, die das Spendenverhalten der Politiker dokumentieren und kritisch kommentieren.