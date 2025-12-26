Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts hat die Bundesregierung mit deutlichen Worten für ihre zögerliche Haltung kritisiert. Clemens Fuest warnte vor einer „Dauerstagnation“.
26.12.2025 - 20:38 Uhr
Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts hat die Bundesregierung mit deutlichen Worten kritisiert und ihr eine zögerliche Haltung vorgeworfen. "Leider wird alles, was schwierig ist, auf die lange Bank geschoben", sagte Ifo-Chef Clemens Fuest der "Süddeutschen Zeitung" am Freitag. "Das wird auf Dauer nicht gut gehen", fügte er hinzu und warnte vor einer "Dauerstagnation".