Die CDU/CSU tritt zur Bundestagswahl 2025 mit dem Slogan „Politikwechsel für Deutschland“ an. Ihr Ziel: Ein starkes, sicheres und modernes Deutschland.

Das Wahlprogramm der CDU/CSU steht unter dem Leitmotiv eines umfassenden Politikwechsels. Nach Ansicht der Union habe die amtierende Regierung zentrale Herausforderungen nicht bewältigt. Die CDU/CSU möchte laut Programm mit neuen Schwerpunkten in Bereichen wie Sicherheit, Wirtschaft und Klimaschutz eine solide Grundlage für Wohlstand und Zusammenhalt schaffen.

Die in der Zusammenfassung genannten Themenbereiche gehören laut aktuellen Umfragen zu den Themen, die die Menschen in Deutschland derzeit am meisten bewegen. Aus diesem Grund haben wir unsere Zusammenfassung des Wahlprogramms der CDU/CSU auf diese Bereiche fokussiert, um einen klaren und thematisch geordneten Überblick zu geben. Wer sich jedoch ein vollständiges Bild von den politischen Zielen und Plänen der Partei machen möchte, sollte unbedingt das gesamte Wahlprogramm lesen, um auch die darüber hinausgehenden Positionen kennenzulernen.

Zusammenfassung des Wahlprogramms der Union

Zuwanderung & Flucht: Die Union setzt auf strikte Begrenzung der Migration. Geplant sind verstärkte Grenzkontrollen, zügigere Asylverfahren und eine Fokussierung auf Sach- statt Geldleistungen. Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte soll ausgesetzt und Rückführungen intensiviert werden. Illegale Migration will die Union durch Reformen des europäischen Asylrechts und eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten begrenzen.

Wirtschaft: Ziel der CDU/CSU ist eine starke Marktwirtschaft mit weniger Bürokratie und einer Entlastung für Unternehmen. Unternehmenssteuern sollen auf maximal 25 Prozent gesenkt werden. Zudem sind Investitionen in Digitalisierung und Technologien geplant, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten.

Außenpolitik: Die Union bekennt sich klar zur NATO und zur Unterstützung der Ukraine. Sie plant einen nationalen Sicherheitsrat zur besseren Koordination der Außen- und Sicherheitspolitik. Gleichzeitig möchte sie die Beziehungen zu Frankreich und Polen stärken und eine unabhängige europäische Sicherheitspolitik fördern.

Umweltschutz & Klimawandel: Die CDU/CSU setzt auf marktwirtschaftliche Ansätze, um Klimaziele zu erreichen. Der Emissionshandel soll ausgebaut werden, und technologieoffene Innovationen wie Wasserstoff und Kernkraft bleiben zentrale Elemente. Ziel ist Klimaneutralität bis 2045, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu gefährden.

Soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bürgergeld: Das Bürgergeld soll abgeschafft und durch eine „Neue Grundsicherung“ ersetzt werden, die stärker auf das Prinzip „Fördern und Fordern“ setzt. Der Mindestlohn bleibt erhalten, und die Altersvorsorge soll durch Anreize zur Vermögensbildung gestärkt werden.

Bildung, Schule, Ausbildung: Die Union fordert ein bundesweit vergleichbares Abitur und mehr MINT-Förderung. Sprachprobleme sollen frühzeitig erkannt und behoben werden, und der Ausbau digitaler Lernangebote steht im Fokus. Berufliche und akademische Bildung werden als gleichwertig betont.

Innere Sicherheit: Ein zentrales Anliegen der CDU/CSU ist die Null-Toleranz-Strategie gegenüber Kriminalität. Vorgesehen sind verschärfte Strafgesetze, mehr Überwachungstechnologien und verstärkter Einsatz von elektronischen Fußfesseln, vor allem bei Gewalt gegen Frauen.

Rente & Alterssicherung: Das Rentenniveau soll stabil bleiben, und die Altersvorsorge wird durch steuerliche Anreize und eine Frühstart-Rente für Kinder gefördert. Eine Anhebung des Renteneintrittsalters ist nicht geplant.

Inflation & steigende Preise: Die Union plant die steuerliche Entlastung von Gering- und Mittelverdienern, eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent und eine Anpassung der Einkommensteuertarife an die Inflation, um die kalte Progression zu verhindern. Zur Bekämpfung der Inflation setzt die CDU/CSU auf die Europäische Zentralbank.

Gesundheitswesen: Im Gesundheitssektor setzt die Union auf eine Stärkung der Versorgung in Stadt und Land, den Ausbau digitaler Anwendungen und eine Entbürokratisierung der Pflege. Die häusliche Pflege soll durch flexible Budgets unterstützt werden.

