Merz hat einen Tabubruch in Kauf genommen, um sich als Macher zu inszenieren. Damit ist er jetzt gescheitert, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 31.01.2025 - 19:51 Uhr

Friedrich Merz hat in dieser Woche einen so großen politischen Schaden erlitten, wie das so kurz vor einer Wahl nur selten vorkommt. Er hat sich einen Platz in den Geschichtsbüchern verschafft, indem er als erster CDU-Chef im Bundestag Anträge eingebracht hat, die nur mit Stimmen der AfD eine Chance auf Mehrheit hatten. Einmal hat er sie bekommen: für einen Entschließungsantrag. Solche Anträge sind eine bloße Willenserklärung, die aber keine Auswirkung haben. Merz hat es in Kauf genommen, dass die Mehrheit für seinen Antrag von der AfD abhängt – obwohl damit in Wirklichkeit gar nichts zu erreichen war.