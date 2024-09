35 Prozent der Deutschen wünschen sich laut einer aktuellen Umfrage, die Grünen sollten auf keinen Fall an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein. Einen schlechteren Wert hat hier nur die AfD.

Tobias Peter 19.09.2024 - 15:09 Uhr

Für die Grünen ist es ein höchst besorgniserregender Wert: 35 Prozent der Deutschen wünschen sich laut einer in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ veröffentlichten Allensbach-Umfrage, die Partei solle auf keinen Fall an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein. Noch größer ist die Ablehnung bei den im Bundestag vertretenen Parteien nur gegen die AfD. Hier sagen 54 Prozent, sie solle auf keinen Fall an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wollen 30 Prozent auf keinen Fall in der Regierung sehen.