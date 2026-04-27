Bundesregierung Wo bleibt der Mut zu Reformen?
Merz und Co sind in Verzug mit nötigen Reformen. Damit riskieren sie die Stabilität der Republik, kommentiert unser Autor Armin Käfer.
Merz und Co sind in Verzug mit nötigen Reformen. Damit riskieren sie die Stabilität der Republik, kommentiert unser Autor Armin Käfer.
Zugegeben, es ist ist nicht immer ein Vergnügen, Jens Spahn zuzuhören, der aktuell die Fraktion von CDU und CSU führt. In einem aktuellen Interview spricht er jedoch drei Sätze aus, die allzu viele seiner Koalitionskollegen noch nicht begriffen haben: „Wir müssen sparen. Die Bazooka ist leer. Wir können nicht einfach alles mit Milliardenschulden ausgleichen.“
Die Welt gibt weiter Rekordsummen fürs Militär aus, getrieben von Kriegen, Unsicherheit und geopolitischen Spannungen. Deutschland führt das Ranking in Europa an. Und ein Ende ist nicht in Sicht.