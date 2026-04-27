Bundesregierung: Wo bleibt der Mut zu Reformen?

Zugegeben, es ist ist nicht immer ein Vergnügen, Jens Spahn zuzuhören, der aktuell die Fraktion von CDU und CSU führt. In einem aktuellen Interview spricht er jedoch drei Sätze aus, die allzu viele seiner Koalitionskollegen noch nicht begriffen haben: „Wir müssen sparen. Die Bazooka ist leer. Wir können nicht einfach alles mit Milliardenschulden ausgleichen.“

Drei unschöne Wahrheiten Damit benennt Spahn eine von drei unschönen Wahrheiten, gegen die Kanzler Friedrich Merz und die mit ihm verbündete SPD anregieren. Immer nur Geld auszugeben und Schulden anzuhäufen, sind keine tauglichen Mittel, um Deutschland wieder in Fahrt zu bringen. Die anderen beiden unschönen Wahrheiten lassen sich an Zahlen ablesen: Die beziffern zum einen das ausbleibende Wirtschaftswachstum, zum anderen die schwindende Popularität dieser Regierung.

Merz ist der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler misstrauen ihm. Seine Koalition, früher als „groß“ etikettiert, hat in Umfragen nur noch eine Minderheit hinter sich. Das ist der subjektive Aspekt ihrer Misere. Der objektive: Deutschland hat drei Jahre Rezession hinter sich – und Besserung ist nicht in Sicht. Der von Merz vor der Wahl versprochene „Politikwechsel“ hat bisher nicht stattgefunden. Sein „Herbst der Reformen“ ist ausgefallen. Nun bleibt nicht mehr viel Zeit, um ihn nachzuholen.

Zu viele Tabus, zu wenig Courage

Diese Woche will das Kabinett die Eckpunkte einer Gesundheitsreform und des Haushalts beschließen, von denen viele unter den Koalitionären umstritten sind. Im Regierungslager gibt es grundsätzlich mehr Tabus als Courage: Die Tabus markieren alle Bereiche, für die eine Art Denkmalschutz vor Kürzungen und Umgestaltung gelten soll – es sind zu viele. Die CDU verteidigt das Zwei-Klassen-System bei der Krankenversicherung, die CSU die Mütterrente und die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern, die SPD die Rente mit allerspätestens 67 und vieles mehr. Ohne Courage beim Einsatz des Rotstiftes werden Merz und Co aber nicht aus der Bredouille kommen.

Das kann auch Leuten, die weder für die Union noch für die Sozialdemokraten schwärmen, nicht egal sein – es sei denn, sie gehörten zum Lager derer, die sich vom Niedergang unseres Landes Profit erhoffen. Ohne Mut zu Reformen ist der Sozialstaat nicht stabil zu halten, fehlen dreistellige Milliardenbeträge für wichtige Vorhaben, kann die Wirtschaft nicht von bürokratischem Ballast befreit werden, müssen Steuerzahler befürchten, dass der Fiskus wachsende Anteile ihres Verdienstes abkassiert.

Debatten müssen sich in Handeln wandeln

Für Unzufriedenheit und Ungeduld mit dieser Regierung gibt es Gründe genug. Wer seinen Unmut allerdings damit erklärt, dass in der Koalition zu viel gestritten werde, hat das Wesen der Demokratie nicht verstanden: Es wäre tatsächlich eine Illusion zu glauben, dass sich Reformen „quasi handstreichartig einfach mal so durchschießen“ lassen. Darauf hat der Kanzler am Wochenende zu Recht verwiesen. Streit allein bringt das Land aber nicht voran. Die unausweichlichen Diskussionen müssen in Entscheidungen münden, sich in Handeln wandeln – und dies nicht erst in einem fernen Übermorgen.

Hier steht nicht nur das politische Schicksal eines Friedrich Merz und der letzten Volkspartei auf dem Spiel. Wenn diese Regierung versagt, bleibt Deutschland abgehängt. Es wäre der Bankrott der politischen Mitte. Sie würde zum Opfer der vielen Denkmalschützer, die ihr jeweiliges Revier vor Veränderungen bewahren wollen. Ohne die Bereitschaft zu Veränderungen auch in tabuisierten Bereichen liefern sie die Republik jenen Kräften aus, die nicht anderes im Sinn haben, als sie radikal umzupflügen.