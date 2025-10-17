Fairnessvereinbarung Mit Regeln gegen Deepfakes
Experten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Wahlkampf legen den Parteien ein Fairnessabkommen nahe. Die Reaktion in der Landespolitik ist verhalten.
Da wollte sich einer in seinem trüben Teich als toller Hecht darstellen: Diese Woche trat der AfD-Abgeordnete Daniel Lindenschmid in einem Shirt ans Rednerpult, auf dem eine politische Botschaft prangte: „Debatte statt Gewalt #Charlie Kirk“ stand auf der Brust des 33-Jährigen. Jedenfalls legte dies ein später via Social Media verbreitetes Foto nahe. Ganz so verhielt es sich indes nicht. Das Foto erwies sich als nachträglich bearbeitet.