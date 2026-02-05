Rekordtiefer Füllstand der deutschen Gasspeicher alarmiert Experten: In Bayern ist die Lage besonders schlecht. Wie geht es nun weiter?
05.02.2026 - 19:00 Uhr
Die Situation der deutschen Gasspeicher erreicht einen kritischen Punkt. Laut aktuellen Daten haben die Speicher am 5. Februar erstmals die 30-Prozent-Marke unterschritten - ein Wert, der Erinnerungen an den Krisenwinter 2021/2022 weckt und Experten zunehmend beunruhigt, zumal das importierte LNG-Gas wegen der Kältewelle in den USA immer teurer wird.