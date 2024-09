Der grüne Finanzminister aus dem Südwesten war stets auf Harmonie mit der CDU bedacht. In Berlin hat Danyal Bayaz jetzt einen anderen Ton gewählt. Bei einer Gedenkveranstaltung für Wolfgang Schäuble widersprach er dem CDU-Chef Friedrich Merz deutlich.

Reiner Ruf 24.09.2024 - 14:47 Uhr

Wenige Wochen vor seinem Tod an Weihnachten vergangenen Jahres fand Wolfgang Schäuble anerkennende Worte über die Grünen – auch über den baden-württembergischen Finanzminister Danyal Bayaz, den er aus dem Bundestag kannte. Schon zu Lebzeiten galt der CDU-Politiker als Denkmal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seinen Worten wurde Offenbarungscharakter zugeschrieben. Was Schäuble öffentlich sagte, war niemals nur so dahingeredet.