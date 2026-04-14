Es hört sich gut an: Die Bundesregierung will in diesem Jahr allen Arbeitnehmern einen Krisenbonus von 1000 Euro als steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie gewähren. Doch so großzügig sie hier auch erscheint, zahlen müssten es die Unternehmen. Ohnehin dürfte die Maßnahme nur einem kleineren Teil der Beschäftigten zugute kommen. Viele Menschen, die von den (Sprit-)Preisen geplagt sind, profitieren auf keinen Fall: Studierende, die aufs Auto angewiesen sind, zum Beispiel oder sozial schwache Rentner.