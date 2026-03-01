Manuel Hagel Ein Kandidat mit vielen Gesichtern
Der Mann, der für die CDU das Ministerpräsidentenamt zurückerobern will, wird in der „Rehaugen-Affäre“ dämonisiert. Spannender ist, ob seine politische Substanz ausreicht.
Der Fanfarenzug Tamm trötet durch die halb leere Halle in Kornwestheim, dass die Ohren glühen. Das Ambiente wirkt steril, viel Anzug und Krawatte, in der ersten Reihe sitzt CDU-Prominenz. Der Freitagnachmittag ist nicht ideal für eine mitreißende Wahlkundgebung, doch Manuel Hagel lässt sich nichts anmerken. Der CDU-Spitzenkandidat haut keine Sprüche raus, das würde jetzt nicht passen.