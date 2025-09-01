 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Neue Zweifel am Milliarden-Tunnel

Pfaffensteigtunnel und Stuttgart 21 Neue Zweifel am Milliarden-Tunnel

Pfaffensteigtunnel und Stuttgart 21: Neue Zweifel am Milliarden-Tunnel
1
In Leinfelden hat es Anfang des Jahres schon Erkundungsbohrungen für den Tunnel gegeben. Foto: Fritzsche

Der Pfaffensteigtunnel als Anbindung der Gäubahn an Stuttgart 21 steht zwar im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung – die Befürworter bleiben trotzdem nervös.

Stadtentwicklung & Infrastruktur: Andreas Geldner (age)

„Bund sichert Finanzierung des Pfaffensteigtunnels“ – so eindeutig hat vor einigen Tagen der Böblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz seine damals exklusive Nachricht überschrieben, dass der letzte noch nicht finanzierte Baustein des Projekts Stuttgart 21 nun im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt stehe – die Anbindung der Gäubahn über den Flughafen an den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof.

 

Doch nicht in trockenen Tüchern?

Doch in der Region scheint nun die Erkenntnis zu reifen, dass damit die Sache noch nicht in trockenen Tüchern ist. Biadacz hat sich deshalb jetzt dem kurz vor dieser Nachricht formulierten, dringenden Appell des Interessenverbandes Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn angeschlossen, der Anrainerkommunen und -regionen vertritt.

„Solange der Bundeshaushalt nicht beschlossen ist, fehlt die zurecht geforderte Verlässlichkeit“, schreibt er nun an seinen Parteifreund und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Landrat: Das Geld nun auch festzurren

Auch Roland Bernhard, parteiloser Landrat des Kreises Böblingen, sieht weiter Handlungsbedarf: „Das Geld liegt auf dem Tisch, jetzt braucht es den politischen Willen, es festzuzurren“, schreibt er in einem Brief an die Abgeordneten des örtlichen Bundestagswahlkreises. Weitere Verzögerungen seien den Anrainern nicht zuzumuten.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgart 21: Rufe nach Erhalt des Kopfbahnhofs werden lauter

Stuttgart 21 Rufe nach Erhalt des Kopfbahnhofs werden lauter

Die Bahn will wegen der Verzögerungen bei Stuttgart 21 den Kopf- und den Durchgangsbahnhof vorübergehend parallel betreiben. All jene, die eine solche Kombilösung seit langem befürworten, sehen sich im Aufwind. Jetzt gibt es Unterstützung von prominenter Seite.

Der Tunnelbau müsse wie geplant im kommenden Jahr beginnen, also noch vor der jetzt erst mit Verzögerung geplanten Kappung der Gäubahn im Frühjahr 2027. Fertig würde er frühestens 2032 – mindestens fünf Jahre wäre die Strecke somit dennoch unterbrochen.

Der Haushaltsentwurf sieht für den Tunnel 1,69 Milliarden Euro an Bundesgeldern und weitere 270 Millionen Euro der S21-Projektpartner vor, zu denen unter anderem auch der Flughafen Stuttgart gehört.

Grüner hält CDU-Kollegen für voreilig

Daran, dass die Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn, wie für dieses Bautempo notwendig, noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, hegen Kritiker des Projekts wie der Filderstädter Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel allerdings erhebliche Zweifel.

Mit dem aktuellen Kostenvoranschlag werde das Projekt schön gerechnet, weil notwendige Ausbauten der Strecke im Anschluss des Tunnels darin erst gar nicht budgetiert seien, sagt er. Zudem fehlten für einen Bundestagsbeschluss noch wichtige Projektunterlagen. „Sich voreilig zu nicht gefassten Beschlüssen zu äußern, ist ungewöhnlich und verkennt so manche damit verbundenen Probleme,“ sagt er in Richtung der das Projekt unterstützenden CDU-Abgeordneten aus dem Land. Im Verkehrshaushalt fehlten Milliarden – und das Projekt konkurriere mit anderen, viel sinnvolleren Vorhaben.

Kritiker fordern weiter oberirdische Anbindung

„Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21“ und die „Schutzgemeinschaft Filder“ haben aktuell deshalb ebenfalls an den Bundesverkehrsminister geschrieben. Sie fordern wie Gastel, die oberirdische Anbindung der Gäubahn auch nach Eröffnung des S21-Tunnelbahnhofes intakt zu lassen. Dies sei die weitaus günstigere Lösung. Die Stadt Stuttgart müsste in diesem Fall auf etwa 15 Prozent der für eine Bebauung vorgesehenen Bahngrundstücke verzichten.

Die Projektgegner zweifeln die dem Haushaltsentwurf zu Grunde liegende Kostenschätzung an. Den Planern müsse die komplette Unwirtschaftlichkeit des Tunnels bewusst sein: „Mindestens 3 Milliarden Kosten plus laufende Betriebskosten für heute gerade mal 90 von 5000 täglichen Fahrgästen der Gäubahn und des Zürich-IC, die zum Stuttgarter Flughafen wollen.“

Weitere Themen

Heatpump23 aus Stuttgart: Innovative Etagen-Wärmepumpe ist jetzt auf dem Markt

Heatpump23 aus Stuttgart Innovative Etagen-Wärmepumpe ist jetzt auf dem Markt

Seit Kurzem kann man die Etagen-Wärmepumpe des Start-ups Heatpump23 bestellen. Der Großteil der ersten 50 Geräte dürfte in Stuttgart anstelle der Gas-Etagenheizung installiert werden.
Von Judith A. Sägesser
Pfaffensteigtunnel und Stuttgart 21: Neue Zweifel am Milliarden-Tunnel

Pfaffensteigtunnel und Stuttgart 21 Neue Zweifel am Milliarden-Tunnel

Der Pfaffensteigtunnel als Anbindung der Gäubahn an Stuttgart 21 steht zwar im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung – die Befürworter bleiben trotzdem nervös.
Von Andreas Geldner
Trotz Kita-Krise in Stuttgart: „Das macht mürbe“ – Kindergarten wartet seit Monaten auf Baugenehmigung

Trotz Kita-Krise in Stuttgart „Das macht mürbe“ – Kindergarten wartet seit Monaten auf Baugenehmigung

Der Waldorfkindergarten Sillenbuch muss saniert werden und sucht seit längerer Zeit nach einem Ausweichquartier. Nun sollen Container aufgestellt werden – doch die Baugenehmigung fehlt.
Von Caroline Holowiecki
Marode Gebäude in Stuttgart: Bei der Feuerwehr geht die Angst um

Marode Gebäude in Stuttgart Bei der Feuerwehr geht die Angst um

Viele Feuerwehrhäuser in Stuttgart müssen saniert oder neu gebaut werden. Angesichts der Finanzlage der Stadt befürchten vor allem die Freiwilligen Feuerwehren Schlimmes.
Von Jürgen Bock
Stuttgarter Weindorf: 20, 50 oder 100 Euro: Wie viel geben junge Menschen auf dem Weindorf aus?

Stuttgarter Weindorf 20, 50 oder 100 Euro: Wie viel geben junge Menschen auf dem Weindorf aus?

Schupfnudeln, Crêpe, Viertele: Auf dem Stuttgarter Weindorf summieren sich die Ausgaben schnell. Wir haben nachgefragt, wie viel Geld junge Menschen dort ausgeben.
Von Chiara Sterk
Neues Restaurant in Ludwigsburg: Die Pizza im VfB-Spieler-Lokal Quindici ist ein Volltreffer

Neues Restaurant in Ludwigsburg Die Pizza im VfB-Spieler-Lokal Quindici ist ein Volltreffer

Der Ex-VfB-Spieler Boka punktet in seinem neuen Restaurant mit neapolitanischer Pizza. Aber nicht alles ist erstklassig, findet unsere Testerin Kathrin Haasis.
Von Kathrin Haasis
FKK im Haus der Geschichte: „Hat mich kurz Überwindung gekostet“ – so war die Nacktführung in Stuttgart

FKK im Haus der Geschichte „Hat mich kurz Überwindung gekostet“ – so war die Nacktführung in Stuttgart

Das Medieninteresse war riesig – wie hat den Besuchern die FKK-Führung im Haus der Geschichte gefallen? Die Veranstalter planen weitere Nackt-Events in Stuttgart.
Von Chiara Sterk
Stuttgarter Weindorf: Trotz 85-Euro-Rostbraten – das Weindorf bleibt ein Luxus für alle

Stuttgarter Weindorf Trotz 85-Euro-Rostbraten – das Weindorf bleibt ein Luxus für alle

Der 85-Euro-Rostbraten auf dem Stuttgarter Weindorf sorgt für Furore. Das bodenständige Fest der Lauben ist aber kein Nobel-Event – es bleibt bei Käsespätzle statt Kaviar.
Von Heidemarie A. Hechtel
Aus der Region Stuttgart: Komparsen für internationalen Kinofilm gesucht

Aus der Region Stuttgart Komparsen für internationalen Kinofilm gesucht

Für einen Film werden im Raum Stuttgart Hunderte Komparsen gesucht. Wer zwischen 18 und 80 ist, kann sich ohne Vorerfahrung bewerben.
Autobahn bei Stuttgart: Auto gerät auf A8 in Vollbrand

Autobahn bei Stuttgart Auto gerät auf A8 in Vollbrand

Ein Fahrzeug fängt am Freitagnachmittag auf der A8 bei Stuttgart Flammen. Als die Feuerwehr eintrifft, steht das Auto in Vollbrand.
Von Annika Mayer
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Deutsche Bahn Verkehr Patrick Schnieder
 