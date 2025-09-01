Pfaffensteigtunnel und Stuttgart 21 Neue Zweifel am Milliarden-Tunnel
Der Pfaffensteigtunnel als Anbindung der Gäubahn an Stuttgart 21 steht zwar im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung – die Befürworter bleiben trotzdem nervös.
„Bund sichert Finanzierung des Pfaffensteigtunnels“ – so eindeutig hat vor einigen Tagen der Böblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz seine damals exklusive Nachricht überschrieben, dass der letzte noch nicht finanzierte Baustein des Projekts Stuttgart 21 nun im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt stehe – die Anbindung der Gäubahn über den Flughafen an den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof.