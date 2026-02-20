Petra Olschowski (Grüne) will ihr Direktmandat gegen Markus Reiners (CDU) verteidigen. Die SPD-Bewerberin Katrin Steinhülb-Joos strebt wieder ins Parlament.
20.02.2026 - 22:34 Uhr
Der Stuttgarter Wahlkreis IV wird von den städtischen Statistikern mit einem Makel beschrieben – das Gebiet entlang der Industrieachse am Neckar, das den Stadtbezirk Ost umfasst, sowie Untertürkheim und Bad Cannstatt nebst einzelnen „statushohen Wohnlagen“ wie Frauenkopf und Rotenberg – weist seit 1996 die niedrigste Wahlbeteiligung aus. Auch im Landesvergleich rangiert Stuttgart IV am Ende der Vergleichsskala auf Rang 65 von 70 Wahlkreisen.