Die Stuttgarter Weissenhofsiedlung wurde auch dank der Fotografien weltweit gefeiert. Den Fotografen der architektonischen Ikonen kennt kaum einer. Das ändert sich jetzt.
16.03.2026 - 14:44 Uhr
Wo ist Lossen? Die Frage einer Besucherin der bemerkenswerten Schau im Stadtpalais über Stuttgarter Fotografinnen und Fotografen hatte Folgen. Lossen, sagt die Architekturhistorikerin Inken Gaukel, ist zu groß für die kleine Ausstellung gewesen. Und so bekommt der Mann, der nicht einmal ein ausgebildeter Fotograf war, jetzt einen eigenen Auftritt. Und das an dem Ort, dem er zu Weltruhm mit verholfen hat – in der Weissenhofwerkstatt im Haus Mies van der Rohe in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung.