Schwarz-Rot lobt sich nach dem Koalitionsausschuss selbst. Doch der echte Härtetest kommt erst noch, kommentiert Tobias Peter.

Tobias Peter 11.12.2025 - 15:37 Uhr

Auch in Selbstlob schleicht sich schon mal ein verräterisches Wort ein. „Wir liefern eigentlich am laufenden Band“, hat CSU-Chef Markus Söder nach dem Koalitionsausschuss gesagt. Und uneigentlich? Richtig ist: Das schwarz-rote Bündnis von Kanzler Friedrich Merz geht – dank dem Ja des Bundestags zum Rentenpaket vor einer Woche – nicht im Dauerkrisenmodus in die Weihnachtsferien. Gezeigt hat die Regierung aus CDU, CSU und SPD aber nur, dass sie in der Lage ist, sich zu einigen, solange es etwas zu verteilen gibt. Merz wirkt in seinen ersten Regierungsmonaten wie ein Familienvater, der sich denkt: „Ich kaufe allen zu Weihnachten noch einmal richtig große Geschenke – danach reicht das Geld eh nicht mehr.“