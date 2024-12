Die Grünen setzen in Land und Bund machtpolitisch auf die CDU, sie wissen wir nur nicht auf welche. Jetzt, da ein Machtwechsel in Berlin näher rückt, werden die Positionen der Union auf ihre Stimmigkeit abgeklopft. Auf dem Parteitag der Ökopartei in Reutlingen kamen Fragen auf.

Reiner Ruf 08.12.2024 - 15:55 Uhr

Wollte man den Beziehungsstatus zwischen CDU und Grünen bewerten, lautete das Ergebnis: Es ist kompliziert. Am Samstag, die baden-württembergischen Grünen wählten in Reutlingen ihre Landesliste für die Bundestagswahl, ließ sich auf den Nachrichtenportalen ein bizarrer Schlagabtausch zwischen dem neuen Grünen-Bundesvorsitzenden Felix Banaszak und dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mitverfolgen. Banaszak hatte in einem Mediengespräch kundgetan, er suche das Gespräch mit Friedrich Merz, dem CDU-Chef und Kanzlerkandidaten der Union. Es gebe auch schon einen Termin. Prompt meldete sich Linnemann aus dem Off. Der Generalsekretär dementierte: „Ein Treffen ist nicht geplant. Anderslautende Berichte seien „schlicht falsch“.