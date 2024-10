Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir ist seinen politischen Weg unabhängig von Winfried Kretschmann gegangen. Dennoch hat er vom Ministerpräsidenten gelernt.

Reiner Ruf 25.10.2024 - 13:43 Uhr

Machthaber, auch demokratische, befassen sich ungern mit ihrer Nachfolge. Winfried Kretschmann macht da keine Ausnahme. Der Ministerpräsident ist von seiner Entbehrlichkeit keinesfalls überzeugt. Sicher, der Tritt ist nicht mehr so fest. Die Ausdauer lässt nach. Es hat schon seinen Grund, weshalb der inzwischen 76-Jährige Nachtsitzungen vermeidet, so gut er kann. Doch in der Nachfolge-Frage erinnert Kretschmann immer mehr an seinen Bruder im Geist, an Erwin Teufel, der es von 1991 bis 2004 auf 14 Jahre in der Villa Reitzenstein brachte. Kretschmann wird diesen Rekord demnächst brechen.