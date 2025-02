Friedrich Merz sagt, er sei mit sich selbst im Reinen. Daran kann kein Zweifel bestehen. Diese sehr traditionelle bürgerlich-konservative Gemütslage macht aber unempfindlich für die eigenen Fehlleistungen.

Reiner Ruf 03.02.2025 - 11:53 Uhr

Am Wochenende vor den denkwürdigen Abstimmungen im Bundestag, die auf Initiative von Friedrich Merz erfolgten und CDU, FDP sowie AfD Seite an Seite zeigten, hielt der CDU-Kanzlerkandidat eine Wahlrede im hohenlohischen Künzelsau. 2500 Anhänger – diese Zahl nannte der gastgebende Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten – hatten sich eingefunden. Merz zeigte sich gewohnt eloquent und sehr entschieden in dem, was er sagte; er fand ganz zu sich selbst.