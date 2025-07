Filterbälle haben einige Vorteile. Zum einen haben sie eine deutlich feinere Filterwirkung als der üblicherweise zur Poolreinigung verwendete Filtersand und zum anderen besitzen sie auch eine längere Lebensdauer. Das lästige Problem von Sand im Pool gehört mit Filterbällen ebenfalls der Vergangenheit an.

Filterbälle waschen - So einfach geht‘s

Filterbälle bestehen in der Regel aus Polyester bzw. Polyethylen und können ohne Probleme gewaschen werden. Ein Blick in die Hersteller- bzw. Produktinfos hilft. Wichtig beim Waschen von Filterbällen ist eine geringe Waschtemperatur, da die Bälle sonst beschädigt werden könnten. Gehen Sie beim Waschen der Filterbälle am besten wie folgt vor:

Woll- oder Feinwaschmittel verwenden: Prinzipiell können Filterbälle auch ohne Waschmittel gewaschen werden, allerdings spricht nichts gegen den Einsatz von Waschmittel. Benutzen Sie dafür ein schonendes Waschmittel wie Woll- oder Feinwaschmittel in einer geringen Menge. Zu starke oder zu hochdosierte Waschmittel können die Waschbälle beschädigen. Vor allem Vollwaschmittel sollte daher vermieden werden. Weichspüler sollte ebenfalls gemieden werden, da dadurch die Fasern verkleben können und so die spätere Filterleistung abnimmt.

Waschprogramm: Das Waschprogramm sollte in einer niedrigen Temperatur erfolgen. 20 bis 30 Grad sind in der Regel ausreichend. Passend sind meist Schonprogramme mit einer niedrigen Schleuderzahl von 400 bis 800 Umdrehungen.

Tipp: Bei stark verschmutzten Filterbällen bietet es sich an, die Waschmaschine anschließend kurz zu reinigen. Das ist vor allem dann ratsam, wenn kein Waschmittel verwendet wurde und der nächste Waschgang noch einige Tage auf sich warten lässt. Die einfachste Möglichkeit ist es, die Waschmaschine leer bei 95 Grad und mit etwas Waschmittel laufen zu lassen. So werden Bakterien- bzw. Algenreste in der Waschmaschine restlos abgetötet. Alle wichtigen Tipps, wie Sie Ihre Waschmaschine reinigen und entkalken können, haben wir in diesem Beitrag für Sie zusammengefasst.

Filterbälle richtig trocknen

Wenn Sie die gewaschenen Filterbälle nun für die nächste Poolsaison lagern möchten, müssen diese als Nächstes getrocknet werden. Da Filterbälle weder hohe Temperaturen noch zu viel Bewegung mögen, sollten sie nicht im Trockner getrocknet werden. Breiten Sie die Filterbälle zum Trocknen nach der Wäsche am besten auf einem Tisch aus und lassen Sie diese für einen bis zwei Tage trocknen. Zwischendrin können Sie die Filterbälle für eine gleichmäßige Trocknung neu verteilen.

Wie oft sollte man Filterbälle waschen?

Als Faustregel gilt, dass Filtersand nach etwa 2 Jahren und Filterbälle nach etwa 4 Jahren ausgetauscht werden sollten. In der Zeit muss Filtersand zur Reinigung regelmäßig rückgespült werden, was bei Filterbällen nicht funktioniert, da diese recht unbeweglich sind und sich Verschmutzungen tiefer verfangen und fester sitzen. Filterbälle sollten mindestens einmal pro Poolsaison gewechselt oder gewaschen werden, damit ein Kippen des Poolwassers vermieden wird.